16.10.2017 (21:11)

Россия и США продолжат подготовку XXI пленарного заседания совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

В Вашингтон для подготовки XXI пленарного заседания российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести прибыла делегация военного ведомства России во главе с начальником Управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимиром Поповым.

«Проведение самого форума планируется в Москве в период с 7 по 9 ноября», – рассказал Владимир Попов по прибытии в США.

«В ходе визита совместно с американскими коллегами мы планируем провести технические консультации по установке в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) мемориальной плиты и памятника международному экипажу летчиков, погибшим в январе 1945 года при перегоне авиационной техники из США в СССР по программе ленд-лиза», – сообщил также Владимир Попов.

«Помимо этого, в рамках визита пройдет церемония возложения венков к могиле лейтенанта Русского императорского флота Михаила Десятова, похороненного на Национальном кладбище Сайпресс Хиллз (Бруклин, Нью-Йорк)», – добавил Владимир Попов.

Визит завершится 20 октября.

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