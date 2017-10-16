16.10.2017 (20:45)

В Краснодарском крае планируют создать центр военно-патриотической подготовки

На Кубани совместно с региональным отделением ДОСААФ разрабатывается программа развития военно-технических видов спорта, которая предполагает создание на территории края военно-патриотического центра. Пройти курсы по различным направлениям в нем смогут молодые люди со всего региона.

Это будет многопрофильный центр, где молодежь со всего региона сможет получать навыки для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. В целом на его базе создадут условия для того, чтобы молодые люди проходили курсы физической подготовки по различным направлениям. Реализация данного проекта возможна при активном содействии администрации края и казачьих обществ.

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