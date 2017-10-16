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16.10.2017 (20:30)

Военно-воздушная академия проведет День открытых дверей

22 октября в Воронеже в Военно-воздушной академии пройдет День открытых дверей для всех желающих.

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой известного вуза, условиями поступления на обучение, особенностями учебного процесса.

Школьников 9 класса наверняка заинтересует порядок поступления в кадетскую инженерную школу, функционирующую на базе ВВА, быт, учеба и жизнь их сверстников, обучающихся в её стенах.

СПРАВКА

В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров — слушателей оперативно-тактического уровня подготовки (магистратура), а также курсантов — будущих офицеров (специалитет).

Также на базе академии развернуты научная рота ВВС и кадетская инженерная школа (10-11 класс).

В нынешнем году более 2,5 тысяч курсантов поступили к академию, всего же в ВУЗе проходят обучение свыше 12 тысяч человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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