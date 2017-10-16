16.10.2017 (20:30)
Военно-воздушная академия проведет День открытых дверей
22 октября в Воронеже в Военно-воздушной академии пройдет День открытых дверей для всех желающих.
Будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебно-материальной базой известного вуза, условиями поступления на обучение, особенностями учебного процесса.
Школьников 9 класса наверняка заинтересует порядок поступления в кадетскую инженерную школу, функционирующую на базе ВВА, быт, учеба и жизнь их сверстников, обучающихся в её стенах.
СПРАВКА
В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров — слушателей оперативно-тактического уровня подготовки (магистратура), а также курсантов — будущих офицеров (специалитет).
Также на базе академии развернуты научная рота ВВС и кадетская инженерная школа (10-11 класс).
В нынешнем году более 2,5 тысяч курсантов поступили к академию, всего же в ВУЗе проходят обучение свыше 12 тысяч человек.