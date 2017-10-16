16.10.2017 (20:00)

В Адмиралтейский храм в Санкт-Петербурге с греческого острова Корфу доставлена православная святыня

В Адмиралтейский храм в Санкт-Петербурге с греческого острова Корфу доставлена православная святыня — Ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского. Святыню встретил настоятель храма протоиерей Александр Пелин с клиром. Был отслужен молебен святителю Спиридону с акафистом. В богослужении приняли участие представители Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России, местом дислокации которого является Адмиралтейство, военные моряки частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге, прихожане, а также руководство благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, доставившее ковчег с острова Корфу.

Святыня будет находиться в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Адмиралтействе по 18 октября. 19 октября в 8:00 ковчег доставят в Исаакиевский собор, где он пробудет до 21 октября. Доступ будет открыт с 8:00 до 18:00. Перед реликвией будут совершаться молебны с акафистом святителю. После пребывания в петербургских храмах ковчег передадут на постоянное хранение в Валаамский монастырь для будущего Андреевского скита.

«Мы благодарим всех, кто пришел помолиться, особую благодарность выражаю представителям благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, которые с далекого острова Корфу привезли святыню в Санкт-Петербург по пути следования на остров Валаам, — сказал отец Александр после богослужения. — Святой Спиридон жил в конце III — начале IV века, принял участие в I Вселенском Соборе. Если вы прочитаете его житие, вы будете весьма удивлены, узнав, что он был простым пастухом. Святой Спиридон вел настолько благочестивую жизнь, что жители острова Кипр, где он жил, стали просить его стать их епископом. Святой долго отказывался, но потом согласился. При этом он не оставил своего занятия — в свободное от служения время продолжал пасти овец в горах. Но несколько раз ему приходилось покидать остров, чтобы участвовать в Соборах, утвердивших православную веру».

Отец Александр рассказал также, что с островом Корфу связано имя святого праведного воина Феодора Ушакова, 200-летие преставления которого отмечается в этом году.

«Благодарные жители Корфу почитают русского адмирала и по сей день. Ему поставлен памятник, в дни его памяти всегда совершаются торжественные богослужения. Таким образом, Петербург и Корфу связаны, несмотря на разделяющие их огромные расстояния. И святителя Спиридона в нашем городе почитают, ему посвящены четыре храма и часовня. Один из них — храм в Адмиралтействе, где служили выдающиеся священнослужители, в частности, протопресвитер Алексий Ставровский», — сказал отец Александр.

Как заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв, подчеркивая общность истории православия и ВМФ, это несомненно значимое событие как для храма в честь Спиридона Тримифунтского, расположенного в здании Адмиралтейства — места дислокации Главного командования ВМФ, так и для всех поколений моряков, среди которых храм этого почитаемого святителя пользовался во все исторические времена особым почетом.

СПРАВКА:

Нетленные мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Святой ушел из жизни более 1700 лет назад, однако ткани его тела не утратили мягкости, их температура равна человеческой. Этот феномен не имеет научного объяснения.

Мощи святителя обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год (перед Пасхой и накануне дня памяти святого). Жители Корфу верят, что святитель «ходит» по земле, навещая тех, кому нужна его помощь, и таким образом изнашивает обувь. «Стоптанные» башмачки передают православным верующим в церкви по всему миру.

Адмиралтейство — центр Петербурга — такой же символ северной столицы, как Московский Кремль, поэтому храм в Адмиралтействе имел особое значение для города и российского флота.

После прекращения в 1816 г. служб в Исакиевском соборе в связи со строительством нового собора в Главном Адмиралтействе была устроена церковь по проекту И. Гомзина (при участии О. Монферана), куда из «старого Исакия» были перенесены престол, Царские врата, утварь, а также переведен причт. Храм был освящен 12 декабря 1821 г. (наместником Александро-Невской лавры архимандритом Товием) в честь святителя Спиридона Тримифунтского в память о дне рождения Императора Александра I Благословенного с пределом преподобного Исаакия.

Адмиралтейский собор во имя святителя Спиридона Тримифунтского был главным храмом русского флота. Все новопостроенные корабли освящались его настоятелем и фактически от его стен начинали свое дальнее плавание. Каждый год 17 ноября в соборе совершалась панихида по морякам, павшим в Синопском и Цусимском сражениях. Храм был построен в 1821 году по проекту архитекторов Ивана Гомзина и Огюста Монферрана и в 1858 г. по повелению императора Александра II получил статус собора. Последним настоятелем собора до революции 1917 года был духовный сын святого праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Алексий Ставровский. Сам Иоанн Кронштадтский неоднократно совершал здесь богослужения. В 1919 году собор был закрыт. 25 декабря 2013 года впервые за последние 90 лет была совершена литургия. Ее возглавил архимандрит Алексий (Ганьжин), являвшийся в тот момент настоятелем храма, а ныне — настоятель Морского Никольского собора в Кронштадте.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице