16.10.2017 (19:31)

Министр обороны России встретился в Тель-Авиве со своим израильским коллегой

В ходе визита в Тель-Авив Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют обсуждения и срочного решения», – отметил Сергей Шойгу, добавив, что вопросов накопилось много и сегодня будет о чем поговорить».

«Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке.

«В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом», – заявил Сергей Шойгу.

Он выразил уверенность, что переговоры «помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля».

Министр обороны России поблагодарил израильского коллегу за личное участие в Шестой Московской конференции по международной безопасности, а также состоявшийся на ее «полях» конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности.

«Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года. Обязательно направим вам приглашение», – сказал Сергей Шойгу.

По его оценке, Московская конференция стала традиционной площадкой, «позволяющей вести откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем».

В свою очередь Авигдор Либерман отметил, что израильская сторона ценит отношения с Россией «за искренность, откровенный диалог».

«Уверен, что так можно решить все проблемы», – подчеркнул Авигдор Либерман.

Израильский министр говорил на русском языке.

Он отметил, что в Израиле помнят «историю своего народа и историю советского народа, когда предки нынешних поколений воевали плечом к плечу в рядах Красной Армии».

«Для нас уроки Второй мировой войны очень и очень важны. Мы ценим ваше отношение к памяти всех тех, кто воевал, и тех, кто погиб во время Второй мировой войны», – сказал Авигдор Либерман.

Он отметил, что это первый визит Сергея Шойгу на Святую землю в качестве Министра обороны.

Затем он повторил свое вступительное слово на иврите.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что Россию и Израиль связывает общая история.

«Все, что касается нашей истории, все, что касается нашей памяти, это, безусловно, подлежит сохранению и преумножению. Здесь у нас не только нет разногласий, тут мы полностью поддерживаем друг друга», – заявил Министр обороны России.

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