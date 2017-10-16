16.10.2017 (19:10)

Осенний лесопосадочный сезон на землях Минобороны России завершился закладкой аллеи в Военном университете

13 октября на территории Военного университета Министерства обороны Российской Федерации заложили аллею из 17 полутораметровых туй. Акция завершает лесопосадочный сезон на землях военного ведомства в 2017 году. В торжественной закладке приняли участие сотрудники ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, руководство и курсанты вуза.

«Сегодня на территории военного городка Лефортово проходит знаменательное событие. В дни подготовки к празднованию 100-летия Военного университета, которое состоится 5 ноября 2019 года, мы закладываем аллею на территории вуза. К памятной дате аллея окрепнет и станет неотъемлемой частью внешнего облика учебного заведения», — отметила заместитель начальника Военного университета по учебной и научной работе генерал-майор Елена Князева.

В рамках Года экологии, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, «Оборонлес» проводит беспрецедентные по своим масштабам акции по лесовосстановлению на территории всей страны. 4,6 млн деревьев преимущественно хвойных пород высадили сотрудники «Оборонлес» Минобороны России в текущем году. Большая часть работ проведена в лесах, пострадавших от эпидемии короеда-типографа и лесных пожаров.

«Оборонлес» выполняет задачи по охране, защите, воспроизводству лесов на землях военного ведомства. Традиционно посадки деревьев совпадают с осенними и весенними акциями, к участию в которых приглашаются военнослужащие, члены их семей, курсанты, участники военно-патриотических организаций, а также ветераны.

«Мы занимаемся озеленением воинских частей и органов военного управления Министерства обороны. Сегодня мы сажаем деревья совместно с Военным университетом. Надеюсь, что туи, как растения с длинным жизненным циклом, своим ростом будут символизировать рост знаний и профессиональных компетенций курсантов, будущих офицеров и защитников нашей страны», — сказал начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик.

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