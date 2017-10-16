16.10.2017 (18:54)

Более 30 офицеров ГУРЛС ВС РФ выполнили нормативы по физической подготовке

Сегодня в Легкоатлетическо–футбольном комплексе ЦСКА более 30 офицеров Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации (ГУРЛС ВС РФ) прошли сдачу нормативов по физической подготовке.

Мероприятие проводилось в соответствие с Планом физической подготовки военнослужащих ВС РФ на 2017 год.

Как рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России полковник Александр Украинец, «сегодня состоялась плановая проверка, в ходе которой определялся уровень развития физических качеств военнослужащих, таких как быстрота, сила, выносливость и ловкость, степень готовности к выполнению задач по предназначению».

Все представители ГУРЛС ВС РФ продемонстрировали необходимый уровень физической подготовки.

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