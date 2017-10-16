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16.10.2017 (18:48)

В Вооруженных Силах появился специализированный журнал «Вестник войск РХБ защиты»

В этом месяце вышел первый номер ежеквартального специализированного журнала «Вестник войск РХБ защиты», издание которого восстановленного после 10-летнего перерыва.

В журнале, в частности, освещается возможные события и научные достижения по основным направлениям деятельности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Данный журнал воссоздан в целях повышения профессионального уровня военнослужащих, а также возрождения интересов к истории и популяризации войск РХБ защиты.

Тема первого номера: «Научные проблемы соблюдения конвенции о запрещении химического оружия». В журнале подробно рассказывается о биологических методах деструкции отравляющих веществ, а также о влиянии химического оружия на тактику и оперативное искусство в Первой мировой войне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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