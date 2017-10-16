16.10.2017 (18:48)
В Вооруженных Силах появился специализированный журнал «Вестник войск РХБ защиты»
В этом месяце вышел первый номер ежеквартального специализированного журнала «Вестник войск РХБ защиты», издание которого восстановленного после 10-летнего перерыва.
В журнале, в частности, освещается возможные события и научные достижения по основным направлениям деятельности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Данный журнал воссоздан в целях повышения профессионального уровня военнослужащих, а также возрождения интересов к истории и популяризации войск РХБ защиты.
Тема первого номера: «Научные проблемы соблюдения конвенции о запрещении химического оружия». В журнале подробно рассказывается о биологических методах деструкции отравляющих веществ, а также о влиянии химического оружия на тактику и оперативное искусство в Первой мировой войне.