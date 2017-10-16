16.10.2017 (18:26)
В Самарской области завершился чемпионат Вооруженных сил РФ по гиревому спорту
В Самарской области завершился чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации по гиревому спорту. В нем приняли участие 13 чемпионов мира, из которых 7 — действующих.
Состязания проходили в спорткомплексе Центрального спортивного клуба армии в поселке Рощинский. Спортсмены шести весовых категорий выполняли упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу и классическое двоеборье.
Первое место заняла сборная команда Центрального военного округа, в состав которой входили 6 чемпионов мира. Вторыми и третьими стали представители Западного военного округа и Воздушно-космических сил.
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