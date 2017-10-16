16.10.2017 (18:11)
Расчеты ОТРК «Искандер-М» подняты по учебной тревоге под Оренбургом в рамках контрольной проверки за летний период обучения
Ракетная бригада Центрального военного округа, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», поднята по тревоге в Оренбургской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения.
Подразделения уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где в течение недели будут выполнять ряд учебно-боевых задач.
В ходе проверки комиссия оценивает действия каждого военнослужащего при выполнении нормативов по приведению в высшие степени боеготовности и маршевой подготовке, проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.
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