Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

16.10.2017 (17:45)

Министр обороны России прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тель-Авив, где проведет переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемы региональной безопасности, том числе, связанные с урегулированием ситуации в Сирии.

Кроме того, в ходе визита планируется встреча главы российского военного ведомства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Визит Министра обороны России в Тель-Авив продлится два дня. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Визит
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false