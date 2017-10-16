16.10.2017 (17:45)

Министр обороны России прибыл с визитом в Израиль

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тель-Авив, где проведет переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемы региональной безопасности, том числе, связанные с урегулированием ситуации в Сирии.

Кроме того, в ходе визита планируется встреча главы российского военного ведомства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Визит Министра обороны России в Тель-Авив продлится два дня.

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