16.10.2017 (17:45)
Министр обороны России прибыл с визитом в Израиль
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тель-Авив, где проведет переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемы региональной безопасности, том числе, связанные с урегулированием ситуации в Сирии.
Кроме того, в ходе визита планируется встреча главы российского военного ведомства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Визит Министра обороны России в Тель-Авив продлится два дня.
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