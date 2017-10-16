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16.10.2017 (17:33)

На Балтийском флоте проходят контрольные проверки за летний период обучения

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) проходят контрольные проверки за летний период обучения.

В ходе первого этапа, который проводился до середины октября, командованием флота проверялись соединения и части, дислоцированные в Ленинградской и Калининградской областях.

Комиссия под руководством командующего БФ вице-адмирала Александра Носатова проинспектировала воинские части и соединения противовоздушной обороны БФ.

Перед началом проверок в управлении БФ и соединениях флота было сформированы специальные рабочие группы, которые возглавили командиры соединений, начальники родов войск, служб и управлений БФ. Ими будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения ряда соединений и частей флота.

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы технической, тактико-специальной, и физической подготовки.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах Правдинский и Хмелевка и в пунктах постоянной дислокации сил и войск флота.

По результатам масштабной проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей Западного военного округа смогут претендовать на получение звания «Ударное».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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