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16.10.2017 (16:08)

В войска ЗВО поступают модернизированные станции наземной разведки ПСНР-8М

Подразделения войсковой разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Смоленской области, получили модернизированные станции наземной разведки ПСНР-8М.

Данная станция позволяет обнаруживать различные объекты и цели на удалении свыше 32 км в любых погодных условиях, в том числе при отсутствии оптической видимости, постановке противником аэрозольных завес, запылении или задымлении атмосферы.

С помощью современной переносной станции разведки военнослужащие в полевых условиях могут обнаруживать и определять координаты воздушных и наземных целей, в том числе движущихся, как в дневное, так и ночное время.

«Впервые разведчики применят новые технические средства разведки в ходе сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год. Данные станции помогут быстрее и эффективнее выполнять задачи по устройству засад, действиям в тылу противника, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника», – рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Используя ресурс «ПСНР-8М», на электронной карте разведчики также отрабатывают вопросы ориентирования на местности и оценки радиолокационной обстановки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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