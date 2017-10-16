16.10.2017 (16:08)
В войска ЗВО поступают модернизированные станции наземной разведки ПСНР-8М
Подразделения войсковой разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Смоленской области, получили модернизированные станции наземной разведки ПСНР-8М.
Данная станция позволяет обнаруживать различные объекты и цели на удалении свыше 32 км в любых погодных условиях, в том числе при отсутствии оптической видимости, постановке противником аэрозольных завес, запылении или задымлении атмосферы.
С помощью современной переносной станции разведки военнослужащие в полевых условиях могут обнаруживать и определять координаты воздушных и наземных целей, в том числе движущихся, как в дневное, так и ночное время.
«Впервые разведчики применят новые технические средства разведки в ходе сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год. Данные станции помогут быстрее и эффективнее выполнять задачи по устройству засад, действиям в тылу противника, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника», – рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.
Используя ресурс «ПСНР-8М», на электронной карте разведчики также отрабатывают вопросы ориентирования на местности и оценки радиолокационной обстановки.