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16.10.2017 (16:39)

В морской авиации ВМФ России будет модернизирован весь парк корабельных противолодочных вертолетов Ка-27

В  морской авиации ВМФ России  будет модернизирован весь парк корабельных противолодочных  вертолетов Ка-27. Работы осуществляет  ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП).

В  2016 году в состав морской авиации ВМФ поступили первые восемь модернизированных вертолетов Ка-27М.   К концу этого года их поставят уже  десять. 

Планируется, что   в соответствии с госпрограммой вооружений Морская авиация ВМФ будет получать в свой состав по 10 единиц модернизированных вертолетов Ка-27М ежегодно до завершения полной модернизации всего парка этих летательных аппаратов.

В соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ на вертолетах будет обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), установлена новая поисковая система, позволяющая  применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению.  

На вертолеты внедрены современные способы передачи информации на наземные и корабельные командные пункты, модернизирована связь с другими вертолетами. 

Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М проходят подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в городе Ейске.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи  при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей  при волнении моря до 5 баллов. Они составляют сегодня основу вертолетной составляющей морской авиации ВМФ, обеспечивают противолодочную оборону корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также  выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Морская авиация , Вертолеты , Противолодочная авиация , Перевооружение
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