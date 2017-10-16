16.10.2017 (16:23)

Военнослужащим российской военной базы в Таджикистане разъяснили преимущества военной ипотеки

В рамках проведения информационно-консультационной работы в Душанбинском и Курган-Тюбинском гарнизонах российской военной базы в Таджикистане прошли встречи с представителями федерального казенного учреждения «Центрегионжилье».

Начальник отдела реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) Светланой Посоховой совместно с начальником территориального отделения (г. Душанбе) ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяной Кадыровой были доведены основные направления НИС для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также рассказано о возможностях реализации своих прав по НИС.

В завершение мероприятий военнослужащим были даны ответы на многочисленные вопросы, а также проведены индивидуальные консультации.

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