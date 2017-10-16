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16.10.2017 (15:53)

Российский мобильный полевой лагерь развернут в районе города Алматы в рамках учения «Нерушимое братство – 2017»

Российские военнослужащие, принимающие участие в совместном учении «Нерушимое братство – 2017» с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оборудовали автономный полевой мобильный лагерь на полигоне Илийский в Казахстане.

Лагерь оснащен всеми средствами жизнеобеспечения, в него, помимо жилых и штабных помещений, входят узел связи, полевая баня, пункт питания, хлебозавод, на котором военные пекари ежедневно выпекают 300 кг хлеба.

Совместные действия в рамках учения пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана.

Основными целями учения являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения, навыков командиров и штабов всех уровней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении подразделениями при выполнении задач.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ОДКБ , Учения , Международные учения , Центральный военный округ
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