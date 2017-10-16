16.10.2017 (15:36)

Подразделения ВДВ готовят комплексы с БЛА для оперативного применения в тылу условного противника в рамках учения в Приморье

В Приморье в рамках начавшегося тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) командир Уссурийского соединения полковник Сергей Максимов поставил задачи подчиненным подразделениям беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и специальной разведки на применение в условиях использования условным противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и высокоточного оружия.

В настоящее время специальные подразделения десантно-штурмового соединения для своевременного получения разведывательной информации о действиях условного противника и оперативном применении своих подразделений готовят для применения БЛА типа «Тахион» и «Орлан», а для ведения разведки на отдельных направлениях — «Элерон» и «Застава».

Передовые группы специального назначения ВДВ проходят комплексную тренировку по десантированию парашютным способом на специальных парашютных системах «Арбалет-2» в тыл условного противника для сбора разведывательной информации и отправки данных основным силам десанта.

Связисты отрабатывают вопросы организации передачи информации подразделениям ВДВ в автоматизированном режиме независимо от места их нахождения.

Для переброски по воздуху и десантирования боевой техники и личного состава Уссурийского соединения ВДВ командование военно-транспортной авиацией ВКС России в оперативном порядке направляет из центральной России на военный аэродром в Приморье около 15 самолетов Ил-76.

Активная фаза учения с демонстрацией возросших возможностей отдельного соединения будет проходить в период с 19 по 20 октября.

По замыслу мероприятия отдельное соединение ВДВ в течение нескольких суток будет действовать в тылу условного противника при применении им диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.

Подразделения отдельной бригады ВДВ будут осуществлять переброску основных сил с боевой техникой на самолетах Ил-76 и впервые с их практическим десантированием парашютным способом на ограниченную площадку приземления. Десантирование будет проводится в непосредственной близости от условного противника. Перед основным десантом заблаговременно в район предстоящих действий десантируются подразделения специального назначения ВДВ для проведения разведки объектов и огневых точек условного противника.

В мероприятии принимает участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

Руководит тактическим учением, которое носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год, заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

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