16.10.2017 (15:17)

17 новобранцев из Марий Эл прибудут служить на Балтийский флот

Военный комиссариат Республики Марий Эл в ходе осенней призывной кампании направит на военную службу около 1000 новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Сидоркин.

«В осенний призыв через наши призывные комиссии пройдут более 5000 человек, из них 1000 будут направлены в войска, – рассказал военком. – При этом 17 новобранцев отправятся для прохождения военной службы на Тихоокеанский флот».

Все молодые люди на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

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