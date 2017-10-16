16.10.2017 (15:05)
В осеннюю призывную кампанию из Саратовской области в войска направятся 2400 человек
Военный комиссариат Саратовской области в ходе осенней призывной кампании направит на военную службу 2400 новобранцев.
Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил исполняющий обязанности военного комиссара региона Валерий Скутельник.
«Призывники распределены во все военные округа, – пояснил военком, –большая часть будет проходить службу в Центральном военном округе, 15 человек отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк».
На сборном пункте перед отправкой в войска всех новобранцев переоденут в повседневную форму одежды, которая по цвету соответствует виду и роду войск Вооруженных Сил РФ.
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