15.10.2017 (18:03)

«Красная звезда» расскажет о совместном учении «Нерушимое братство-2017»

Газета «Красная звезда» в номере понедельника сообщает о начинающемся 16 октября на юго-востоке Казахстана совместном учении миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство-2017».

«Красная звезда» информирует также о рабочей поездке главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова в Санкт- Петербург, где он проверил организацию учебного процесса в Михайловской военной артиллерийской академии.

Рассказывается об учебно-методическом сборе военных психологов Вооружённых Сил, который прошел в Доме офицеров Балтийской военно-морской базы.

В репортаже из Владивостока сообщается о торжественной церемонии встречи двух кораблей морских сил самообороны Японии, прибывших во Владивосток.

Газета продолжает информировать о развитии военно-политической ситуации в Сирии, где при поддержке ВКС России освобожден от террористов город Меядин, отчет сопровождается картами районов боевых действий.

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