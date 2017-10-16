Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

16.10.2017 (14:51)

На полигонах ЗВО приступили к развертыванию более 200 пунктов обогрева личного состава

В связи с предстоящим похолоданием и угрозой простудных и вирусных инфекционных заболеваний командованием Западного военного округа (ЗВО) приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих.

Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время занятий в полевых условиях началось оборудование более 200 стационарных пунктов обогрева личного состава: вместо палаток устанавливаются металлические модули или кунги, а в некоторых подразделениях ставятся деревянные срубы.

Все стационарные пункты обогрева обеспечат необходимыми запасами топлива.

Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false