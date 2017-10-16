16.10.2017 (14:02)

После переобучения ракетчики ВВО прибыли в Забайкалье с новыми ракетными комплексами «Искандер»

Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения переобучения на новые оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Новая техника была переброшена из Астраханской области, где проходил завершающий этап переобучения, железнодорожным воинским эшелоном. После прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации.

Напомним, на полигоне Капустин Яр в ходе финальной стадии обучения ракетчики выполнили успешный боевой пуск ракеты на дальность более 80 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника.

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