16.10.2017 (13:38)
В Хабаровском крае экипажи вертолетов Ми-8АМШТ осуществили выброску десанта для ликвидации условных диверсантов
В Хабаровском крае в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летчиками армейской авиации Восточного военного округа по поиску и уничтожению аэромобильных подразделений условного противника.
В ходе практической части учения экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по проведению воздушной разведки. Полеты осуществлялись на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Кроме того, экипажи Ми-8АМТШ отработали высадку и эвакуацию разведывательных подразделений округа. Десантирование разведчиков выполнено с целью ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника.
При этом особое внимание было уделено поиску вертолетов, выполняющих переброску и прикрытие аэромобильных групп условного противника.