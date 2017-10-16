16.10.2017 (13:38)

В Хабаровском крае экипажи вертолетов Ми-8АМШТ осуществили выброску десанта для ликвидации условных диверсантов

В Хабаровском крае в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летчиками армейской авиации Восточного военного округа по поиску и уничтожению аэромобильных подразделений условного противника.

В ходе практической части учения экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по проведению воздушной разведки. Полеты осуществлялись на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Кроме того, экипажи Ми-8АМТШ отработали высадку и эвакуацию разведывательных подразделений округа. Десантирование разведчиков выполнено с целью ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

При этом особое внимание было уделено поиску вертолетов, выполняющих переброску и прикрытие аэромобильных групп условного противника.

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