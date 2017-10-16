16.10.2017 (13:15)

Юнармейцы Южного Урала приняли участие в кроссе «Золотая осень»

В окрестностях села Таянды Еткульского муниципального района состоялся яркий спортивный праздник. В традиционном кроссе «Золотая осень», организованном управлением образования района и фондом патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, приняли участие школьные команды юнармейцев.

В ходе церемонии награждения участников поздравили и поощрили глава Еткульского муниципального района Василий Головчинский и начальник управления образования Ольга Выборнова.

«Организация таких интересных и полезных дел – пример сотрудничества местного самоуправления, некоммерческих объединений и гражданских активистов, благотворителей в деле военно-патриотического воспитания молодежи», –– подчеркнул член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.

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