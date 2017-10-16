16.10.2017 (12:49)

Юнармейцы Южного Урала приняли участие в мероприятиях по увековечиванию памяти героев Отечества

В ходе встречи председателя Совета шефов воинских частей Центрального военного округа Игоря Михайлова, руководителя аппарата Российской ассоциации Героев Андрея Морозова и представителя дирекции региональных программ Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Екатерины Нестеренко были обсуждены вопросы сотрудничества в реализации мероприятий социального проекта «Патриотами не рождаются».

В настоящее время в Челябинской области последовательно проводится работа по увековечиванию подвига Героев Отечества. Так, в подшефном Чебаркульском гарнизоне установлены мемориальные плиты в честь Героев Советского Союза, учреждены призы имени Героев, всемерно поддерживается инициатива по сотрудничеству школ, носящих их имена, готовится установка бюстов в городе Армянске на местах ожесточенных сражений по освобождению Крыма от фашистов.

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