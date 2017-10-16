16.10.2017 (12:27)

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи развернуто 20 полевых кухонь

Волонтеры, обеспечивающие мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, получили уникальную возможность попробовать вкусную и здоровую пищу, приготовленную на военных полевых кухнях.

Специально для них в Олимпийском парке Министерство обороны развернуло 20 полевых кухонь и пять пунктов питания, которые рассчитаны на 2500 человек.

С 16 по 22 на них будут готовить гражданские повара, прошедшие специальную подготовку. Военные специалисты будут помогать эксплуатировать выделенные технические средства.

В ближайшие два дня на армейских полевых кухнях для волонтеров приготовят гречневую кашу с мясом и плов. На следующие дни будут готовится блюда с учетом пожеланий волонтерского движения.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС) завершится 22 октября. Форум объединил более 50 тысяч молодых людей со всей планеты, главная его цель — наладить взаимопонимание между представителями разных культур и религий. В мероприятии принимают участие представители около 186 стран, а его проведение обеспечат 8 тысяч волонтеров.

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