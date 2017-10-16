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16.10.2017 (12:03)

Танкисты ЗВО Смоленской области выполняют упражнения контрольных стрельб в рамках итоговой проверки

Экипажи танков Т-72Б3 подразделений, дислоцированных в Смоленской области, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в рамках итоговой проверки за 2017 год.

Танкисты выполняют упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки — до 2200 м, а также сокращено время показа мишеней.

Экипажи отрабатывают такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка с экипажами модернизированных Т-72Б3 спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Танковые войска , Танки , Западный военный округ
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