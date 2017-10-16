16.10.2017 (11:44)

Разведчики ЗВО в Ленинградской области в рамках итоговой проверки продемонстрировали умение штурмовать город

В Ленинградской области разведчики мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год продемонстрировали навыки штурма города на специализированном полигоне, имитирующем полноценное городское поселение.

Военнослужащие скрытно выдвинулись в район выполнения задачи, провели разведку местности и под прикрытием огня из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и станковых гранатометов «Пламя» осуществили штурм поселения.

Разведчики также выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, продемонстрировали умение маскироваться, устраивать засады в тылу условного противника, вести рукопашный бой и действовать в условиях применения противником оружия массового поражения.

Всего к сдаче контрольной проверки привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

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