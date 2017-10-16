16.10.2017 (11:14)

В Севастополе наградили победителей Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна-2017»

Сегодня в Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота прошла церемония награждения победителей IV Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна-2017».

В течение трех дней участники фестиваля, представляющие все военные округа и Северный флот, а также высшие военные учебные заведения, суворовские, нахимовские и кадетские училища, военные оркестры, выступили в номинациях: «Лучшее исполнение песни», «Лучший вокальный коллектив», «Инструментальная музыка», «Авторская песня» и «Лучшая хореографическая постановка».

Конкурсные состязания проводились в двух возрастных категориях – до и после 16 лет.

В младшей группе участников победителями стали Студия эстрадного танца Санкт-Петербургского кадетского корпуса, Лидия Шульгина из села Маленькое (Крым) и севастопольский Образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц».

Среди взрослых участников фестиваля первые места завоевали Николай Петров (Брянск), Студия эстрадного танца Санкт-Петербургского кадетского корпуса, оркестр военно-морской академии (Санкт-Петербург), Юлия Шубина (Камышин), Вокально-хореографический ансамбль Военной академии материально-технического обеспечения «Пензенские оружейники».

Приза зрительских симпатий был удостоен пятилетний севастополец Андрей Ковалев, приз за лучшую патриотическую песню присужден севастопольскому исполнителю Анатолию Абдуле, приз «За волю к победе» получил вокальный ансамбль «Южный форпост» Гатчинской ордена Жукова дважды краснознаменной военной базы (Душанбе, Республика Таджикистан).

Обладателем Гран-при фестиваля стал Ансамбль песни и пляски Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии России (руководитель – заслуженный артист Чеченской Республики подполковник Александр Мещеряков). Гран-при победителю вручил председатель художественного совета фестиваля - заместитель директора Департамента культуры Минобороны РФ генерал-майор Сергей Фральцев.

Фестиваль, впервые прошедший в городе-герое Севастополе, был организован Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центральным Домом Российской Армии им. М.В. Фрунзе в память о победах великих русских флотоводцев, героизме и мужестве защитников Отечества.

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