16.10.2017 (11:14)
В Севастополе наградили победителей Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна-2017»
Сегодня в Севастополе в Доме офицеров Черноморского флота прошла церемония награждения победителей IV Всероссийского фестиваля патриотической песни «Крымская волна-2017».
В течение трех дней участники фестиваля, представляющие все военные округа и Северный флот, а также высшие военные учебные заведения, суворовские, нахимовские и кадетские училища, военные оркестры, выступили в номинациях: «Лучшее исполнение песни», «Лучший вокальный коллектив», «Инструментальная музыка», «Авторская песня» и «Лучшая хореографическая постановка».
Конкурсные состязания проводились в двух возрастных категориях – до и после 16 лет.
В младшей группе участников победителями стали Студия эстрадного танца Санкт-Петербургского кадетского корпуса, Лидия Шульгина из села Маленькое (Крым) и севастопольский Образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц».
Среди взрослых участников фестиваля первые места завоевали Николай Петров (Брянск), Студия эстрадного танца Санкт-Петербургского кадетского корпуса, оркестр военно-морской академии (Санкт-Петербург), Юлия Шубина (Камышин), Вокально-хореографический ансамбль Военной академии материально-технического обеспечения «Пензенские оружейники».
Приза зрительских симпатий был удостоен пятилетний севастополец Андрей Ковалев, приз за лучшую патриотическую песню присужден севастопольскому исполнителю Анатолию Абдуле, приз «За волю к победе» получил вокальный ансамбль «Южный форпост» Гатчинской ордена Жукова дважды краснознаменной военной базы (Душанбе, Республика Таджикистан).
Обладателем Гран-при фестиваля стал Ансамбль песни и пляски Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии России (руководитель – заслуженный артист Чеченской Республики подполковник Александр Мещеряков). Гран-при победителю вручил председатель художественного совета фестиваля - заместитель директора Департамента культуры Минобороны РФ генерал-майор Сергей Фральцев.
Фестиваль, впервые прошедший в городе-герое Севастополе, был организован Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Центральным Домом Российской Армии им. М.В. Фрунзе в память о победах великих русских флотоводцев, героизме и мужестве защитников Отечества.