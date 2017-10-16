16.10.2017 (08:37)

В Восточном военном округе в рамках подготовки граждан к военной службе стартовала акция «День призывника»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа стартовала военно-патриотическая акция «День призывника» в связи с началом осенней призывной компании. Первые мероприятия акции состоялись в городах Благовещенске и Белогорске Амурской области.

Более 500 старшеклассников школ и лицеев, представители юнармейского движения, а также учащиеся колледжей и призывники, уже получившие повестки, ознакомились с условиями жизни и быта военнослужащих. Для некоторых из них настоящим открытием стали уже привычные для армейской жизни стиральные машинки и пылесосы в казармах, питание с элементами шведского стола - салат-барами.

Но наибольший интерес у подростков вызвали вооружение и военная техника российских Вооруженных Сил. На выставке стрелкового оружия они смогли подержать в руках автоматы Калашникова и другое современное вооружение, а также примерить предметы экипировки. Кроме того ребятам показали современные машины связи с установленным на них привычным молодому поколению компьютерным оборудованием.

В Благовещенске курсанты ДВОКУ кроме выставки оружия показали ребятам досуговую культурную жизнь армии. Выступление команды клуба веселых и находчивых «Осторожно, ДВОКУ» ни кого не оставил равнодушным.

Подобные акции, организованные командованием Восточного военного округа, военными комиссариатами и администрациями регионов, осенью текущего года пройдут повсеместно. Планируется активно привлекать к ним представителей движения «Юнармия».

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