16.10.2017 (07:55)

Для подготовки к выполнению учебно-боевой задачи Уссурийскому соединению ВДВ предоставлено менее трех суток

Сегодня в Приморье в ходе начавшегося тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отдельной Уссурийской бригаде ВДВ предоставлено менее трех суток для подготовки к выполнению учебно-боевых задач на территории условного противника.

Командование соединения за короткий промежуток времени должно оценить обстановку и принять решение на применение подразделений в тылу условного противника.

В настоящее время штабы бригады, находясь в районе сосредоточения на развернутых полевых пунктах управления, анализируют приходящую оперативную и разведывательную информацию, определяют основы взаимодействия и проводят работу по организации всестороннего обеспечения и управления.

Подразделения соединения подготавливают боевую технику в районах сосредоточения и находятся в готовности к оперативной переброске независимо от географии и способов применения.

На аэродром в районе Уссурийска для переброски подразделений и военной техники прибывают военно-транспортные самолеты Ил-76. Технический персонал на аэродроме сразу после приземления самолета проводят работу по его оборудованию средствами для проведения десантирования боевой техники и личного состава парашютным способом.

В стартовавших тактических учениях принимает участие около 2000 военнослужащих и задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Боевая техника подготавливается для марша в районы погрузки. Организованный марш будет осуществляться по полевым и рокадным дорогам местного значения.

Начавшееся тактическое учение, которым руководит заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков, носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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