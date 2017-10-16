16.10.2017 (10:30)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения отработают оборонительные действия в горах

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на полигоне Цабал отрабатывают действия в обороне в условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время в ходе ротного тактического учения (РТУ) с боевой стрельбой.

Подразделения соединения были подняты по тревоге и скрытно выдвинулись на штатной боевой технике в назначенный район. На марше военнослужащие решали задачи по отражению ударов авиации и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Особое внимание в ходе учения будет уделено фортификационному оборудованию ротного опорного пункта, созданию инженерных заграждений, организации системы огня.

Во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями мотострелкам предстоит поразить около 1000 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

В тактическом учении, которое носит плановый характер, принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобилей «Урал».

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