16.10.2017 (07:20)

Владивосток готовится встретить отряд боевых кораблей ВМС Индии, прибывающих на международное учение

19 октября во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении «Индра – 2017» прибудет отряд боевых кораблей ВМС Индии

Торжественная церемония встречи отряда индийских кораблей пройдет на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке. В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей-участников учения, рота Почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота.

В текущем году учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, военнослужащих, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

20 октября на водноспортивной станции Тихоокеанского флота состоится торжественная церемония открытия двустороннего учения «Индра-2017» с участием командного состава от российской и индийской стороны, а также военнослужащих, привлекаемых к розыгрышу его эпизодов.

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