16.10.2017 (10:01)

На Северном Кавказе и Закавказье завершились мероприятия по обслуживанию и ремонту котельных и служебного жилищного фонда

В воинских частях и соединениях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, завершилась подготовка казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений к отопительному сезону.

Необходимые работы проводились на более чем 4 тыс. различных объектах, включающих около 300 котельных.

За летний период на всех военных объектах общевойскового объединения было заменено около 10 км ветхих тепловых сетей, 4 км водопроводов, 700 м канализационных сетей, 600 кв. м крыш и около 30 окон. В некоторых котельных был сделан капитальный ремонт котлов и были заменены контрольно-измерительных приборы. Устройства газового хозяйства прошли наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления. Были оборудованы насосные станции, системы противопожарного оборудования отрегулированы и исправны.

На случай возникновения аварийных ситуаций на военных объектах жилищно-коммунальными хозяйствами сформирован аварийный запас материально-технических средств. Создано 10 аварийных бригад. На котельные завезен необходимый запас твердого и жидкого топлива.

В приграничные районы республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная и Южная Осетия, где военнослужащие выполняют свои функциональные обязанности, продолжается поставка дров и твердого топлива.

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