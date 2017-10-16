16.10.2017 (06:04)

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота сдали контрольную проверку по физической подготовке

Комиссия под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота контр-адмирала Игоря Осипова проверила у летчиков морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) физическую подготовку и выносливость.

На протяжении нескольких дней более 300 военнослужащих из состава летных экипажей, инженерно-технического состава, управления и командования базы морской авиации ТОФ «Николаевка» сдавали контрольные упражнения силу, быстроту и выносливость.

Положительные оценки получили все военнослужащие.

В ближайшее время комиссия флота проверит уровень физической подготовки военнослужащих во всех основных соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота.

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