16.10.2017 (09:30)

К сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год приступила 58-я общевойсковая армия ЮВО

Соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.

В ходе проверки военнослужащим предстоит продемонстрировать свою профессиональную выучку на общевойсковых полигонах Тарское, Шалхи, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводское, Капустин Яр, Дальний и Альпийский, выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок САУ «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Поднос» и «Сани» и др.

Также у военнослужащих будут приняты зачеты по технической, тактико-специальной и специальной подготовке.

Специальная комиссия проверит и оценит уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, соблюдение правопорядка, работу командного состава по обеспечению должного уровня воинской дисциплины.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой (ВВТ).

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