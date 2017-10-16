16.10.2017 (01:22)

В РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение

В Свердловской области завершилось масштабное командно-штабное учение (КШУ) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в котором приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и были задействовано около 300 единиц техники.

В рамках КШУ ракетные полки, на вооружении которых находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс», выходили на маршруты боевого патрулирования как в дневное, так и в ночное время. При этом отрабатывался обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.

В КШУ были задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты.

Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации использовались сверхзвуковые истребители-перехватчики, а для поиска и борьбы с ДРГ применялись транспортно-боевые вертолёты и комплексы с БЛА.

На учении на качественно новом уровне отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Кроме того, для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения привлекались боевые расчеты соединения Воздушно-космической обороны.

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