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15.10.2017 (23:12)

Российские инспекторы выполнят наблюдательные полеты над территориями Испании и Португалии

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту- 154М Лк-1 над территориями Испании и Португалии.

Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 16 по 21 октября 2017 г. с аэродромов открытого неба Хетафе (Испания) и Лиссабон (Португалия), максимальной дальностью 1800 и 1200 километров соответственно.

Российский самолет будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а испанские и португальские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это сверхквотные наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году технических средств, не предусмотренных Договором.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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