15.10.2017 (23:12)
Российские инспекторы выполнят наблюдательные полеты над территориями Испании и Португалии
В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту- 154М Лк-1 над территориями Испании и Португалии.
Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 16 по 21 октября 2017 г. с аэродромов открытого неба Хетафе (Испания) и Лиссабон (Португалия), максимальной дальностью 1800 и 1200 километров соответственно.
Российский самолет будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а испанские и португальские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это сверхквотные наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году технических средств, не предусмотренных Договором.