16.10.2017 (02:15)

В Приморье стартовало масштабное тактическое учение, на котором Уссурийское соединение ВДВ продемонстрирует боевые возможности

Сегодня в Приморье стартовало масштабное тактическое учение, в ходе которого будут апробироваться новые формы и способы применения подразделений отдельного соединения десантников, а в ходе учебного боя оцениваться появившиеся боевые возможности Уссурийской бригады ВДВ.

Основная фаза учений с демонстрацией возросших возможностей отдельного соединения будет проходить в период с 19 по 20 октября 2017 года.

По замыслу тактического учения, отдельное соединение ВДВ в течении нескольких суток будет действовать в тылу условного противника и выполнять задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага.

Подразделения отдельной бригады ВДВ будут осуществлять переброску основных сил с боевой техникой на самолетах ВТА Ил-76 и впервые с их практическим десантированием парашютным способом на ограниченную площадку приземления. Десантирование будет проводится в непосредственной близости от условного противника. Перед основным десантом заблаговременно в район предстоящих действий десантируются подразделения специального назначения ВДВ для проведения разведки объектов и огневых точек условного противника.

В учениях принимает участие около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Организованное перемещение колонн с боевой и специальной техникой осуществляется исключительно по полевым и рокадным дорогам местного значения.

Руководит начавшимся тактическим учением ВДВ заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Начавшееся тактическое учение носит плановый характер и проходит во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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