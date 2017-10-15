15.10.2017 (19:10)

15 октября 1935 года была заложена первая советская серия крупных боевых кораблей – крейсеров проекта 26

15 октября 1935 года была заложена первая советская серия крупных боевых кораблей – крейсеров проекта 26 – легких крейсеров, предназначенных для обеспечения боевых действий подводных лодок у своих баз и в море, разведки и поддержки разведки и атак эсминцев, атаки (отражения) десанта противника и обеспечения своих тактических десантов, участия в комбинированном ударе сил флота по противнику в море, боя с крейсерами противника.

Строительство было начато с закладки 15 октября 1935 года на стапеле № 1 завода № 198 имени А.Марти «Заказа № 297» - крейсера «Ворошилов», а 22 октября 1935 года на заводе № 189 им. С. Орджоникидзе в Ленинграде был заложен головной корабль «Заказ № 269» - крейсер «Киров».

При строительстве с помощью итальянских специалистов были освоены новейшие технологии. Корпусные конструкции предварительно соединялись на сборочных болтах с последующей клепкой. Впервые в отечественном кораблестроении все главные и часть вспомогательных механизмов столь крупного корабля были смонтированы еще на стапеле. Применялась, хотя и в ограниченном объеме, электросварка, которую только начали внедрять в судостроении.

Стапельные работы завершились в рекордный срок – за один год и 38 дней. 30 ноября 1936 года крейсер «Киров» был спущен на воду. Стапельные работы на «Ворошилове» длились 20 месяцев, спущен на воду он был 28 июня 1937 года.

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