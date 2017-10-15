15.10.2017 (16:52)

Отдельный морской инженерный полк Черноморского флота отметил свое 95-летие

История инженерного полка Черноморского флота началась 15 октября 1922 года, когда была сформирована отдельная крепостная инженерная рота Одесского района группы крепостных батарей, которая с началом Великой Отечественной войны принимала участие в обороне Одессы, удерживая рубежи на Тендровской и Кинбургской косах. После передислокации в Севастополь рота привлекалась к оборудованию оборонительных рубежей на подступах к городу. В 1942 году подразделение было переброшено в Новороссийск, где личный состав героически сражался с наступающим противником.

В дальнейшем рота участвовала в освобождении Таманского полуострова, Керчи, Крыма и Севастополя.

В октябре 1944 года рота была переформирована в отдельный инженерный батальон Черноморского флота, на который была возложена задача очистки Севастополя от взрывоопасных предметов.

В послевоенный период специалисты батальона занимались строительством и оборудованием мест якорной стоянки кораблей ВМФ в Средиземном море и пунктов базирования в Египте, Йемене, Эфиопии, Вьетнаме и Сирии.

С 01 декабря 2014 года на базе отдельного инженерный батальона Черноморского флота сформирован отдельный полк, который в кратчайшие сроки был оснащен современной техникой, позволяющей решать весь спектр инженерного обеспечения сил флота. Личный состав полка способен решать задачи по фортификационному оборудованию рубежей и позиций, устройству различных видов заграждений, минированию и разминированию местности и объектов, подготовку и содержание маршрутов передвижения сил, в том числе и через водные преграды, водоочистку и электроснабжение сил в полевых условиях, водолазному обеспечению инженерных работ.

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