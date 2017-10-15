15.10.2017 (16:42)

Представители Северного флота приняли участие в историко-краеведческой конференции «Север и Революция»

На главной базе Северного флота, в духовно-просветительском центре Североморской епархии Русской Православной Церкви состоялась историко-краеведческая конференция на тему «Север и Революция», посвящённая 100-летию с переломного периода российской истории.

По приглашению епископа Североморского и Умбского Митрофана в ней приняли участие представители Северного флота. Приветственное слово участникам конференции высказал заместитель командующего флотом вице-адмирал Виктор Соколов, а с докладом на тему: «Флотилия Северного Ледовитого океана в революционный период» выступил начальник отделения военно-научной и исторической работы штаба Северного флота капитан 2 ранга Дмитрий Укрюков.

Нынешняя конференция юбилейная — десятая. Уже второй год подряд она проходит в главной базе Северного флота – Североморске при участии военнослужащих флота. В прошлом году в-девятых Феодоритовских чтениях (второе название конференции) принял участие командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов. Темой чтений была история Северного мореплавания, и командующий флотом выступил с докладом об истории Северного флота, которая ведёт отсчёт с 1733 года.

Завершились десятые Феодоритовские чтения сегодня - в день памяти покровителя Российского флота – адмирала Фёдора Ушакова, который был одним из основоположников маневренной тактики и вышел победителем из всех многочисленных морских сражений. В память о прославленном флотоводце, причисленном Русской православной церковью к лику святых, сегодня в Североморске состоялся Крестный ход.

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