15.10.2017 (16:28)

Команда офицеров подводных сил Северного флота победила в спортивных соревнованиях «Командирские старты»

В главной базе Северного флота завершились спортивные соревнования на приз командующего Северным флотом «Командирские старты». В них приняли участие более 50 офицеров, занимающих командные должности в соединениях и частях Кольской флотилии разнородных сил, подводных силах, армии ВВС и ПВО, армейском корпусе и Беломорской военно-морской базе.

В течении двух дней командиры Северного флота выявляли лучших спортсменов в упражнениях на силу, выносливость, быстроту и точность. Офицеры, от старшего лейтенанта до контр-адмирала, подтягивались, отжимались, толкали гири, бегали, плавали и стреляли из пистолета Макарова.

Победители были объявлены в номинациях: командиры взводов, рот или групп и боевых частей, командиры батальонов, полков или кораблей 2 и 1 ранга, командиры соединений и объединений. Также были определены лучшие команды.

Чаще других на пьедестал почёта поднимались представители подводных сил Северного флота. В итоге их команда по праву заняла первое место. Вторыми стали представители армейского корпуса, а замкнула тройку лидеров сборная армии ВВВС и ПВО, при этом командующий объединением – генерал-майор Александр Отрощенко занял первое место в своей номинации.

В церемонии закрытия командирских стартов принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов, который два года назад победил в личном первенстве на подобных всеармейских соревнованиях. Он пожелал командирам хороших результатов на следующем этапе, который состоится уже в следующем месяце в Москве.

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