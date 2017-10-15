15.10.2017 (16:19)

Юнармейцы из Калининграда одержали победу в областном этапе военно-спортивной игры "Победа"

Юнармейская команда «Наследие» - член Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России - стала победителем в областной военно-спортивной игре «Победа». В ней участвовали 15 команд - свыше 150 учащихся школ и студентов профессиональных образовательных организаций Калининградской области.

В течение двух дней на базе детского лагеря «Паруса надежды», что в Светлогорске, команды соревновались по военно-прикладным видам спорта и в преодолении полосы препятствий, строевой и физической подготовке, применении практических навыков по гражданской обороне, оказанию первой медицинской помощи, знании истории страны и области, в умении рассказать о себе в «визитке», исполнить патриотическую песню, выпустить «боевой листок».

Организаторами игры выступили центр молодежи и региональное отделение «Юнармии» при поддержке регионального агентства по делам молодежи, Балтийского флота и регионального отделения ДОСААФ.

Теперь команда «Наследие» будет защищать честь Калининградской области на всероссийских соревнованиях игры «Победа» в Москве в 2018 году.

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