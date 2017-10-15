Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

15.10.2017 (16:08)

В парке "Патриот" проходит чемпионат России по практической стрельбе из карбина

В Многофункциональном огневом центре парка «Патриот» стартовал чемпионат России по практической стрельбе из карабина. В нем примут участие более 180 спортсменов.

Участникам необходимо выполнить 14 упражнений, которые распределены по стрелковым галереям Центра. Особенность практической стрельбы заключается в том, что стрелку необходимо быстро ориентироваться на площадке, бегать, стрелять с разных дистанций, поражая мишени из неудобных положений. Стрелковые галереи Многофункционального огневого центра оборудованы всевозможными препятствиями, подвесными мостами и стойками для всех видов упражнений.

Традиционно в соревнованиях представлены 3 класса: полуавтоматический открытый класс, стандартный полуавтоматический и открытый с ручным перезаряжанием. 

Стоит отметить, что в состязании принимают участие опытные стрелки: 3 заслуженных мастера спорта по практической стрельбе из карабина, более 10 мастеров спорта международного класса, а также чемпионы мира в командном и личном зачетах.    

Судейская коллегия подведет итоги по сумме выполнения всех упражнений участником. На торжественном награждении победителям вручат наградные кубки чемпионата в соответствующих классах. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
КВЦ Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false