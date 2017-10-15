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15.10.2017 (16:03)

Первые поставки учебно-тренировочных самолетов СР-10 запланированы в 2018 году

Поставки учебно-тренировочного самолета СР-10 запланированы в течении 2018 года.  

СР-10 - это небольшая реактивная машина, предназначенная для первичной летной подготовки курсантов летных училищ. При весе чуть более 3 т двухместный самолет развивает скорость до 800 км/ч. Машина способна подниматься на высоту 11 тыс. метров. Особенностью СР-10 являются крылья с обратной стреловидностью - их угол направлен не к носу машины, а к хвосту. Новая машина заменит в ВКС РФ парк устаревших  учебно-тренировочных самолетов L-39.

Впервые опытный образец СР-10 был продемонстрирован в августе на международном военно-техническом форуме "Армия-2017"

 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВТ
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