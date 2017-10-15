15.10.2017 (15:57)

Делегация Морских самообороны Японии возложила венки к мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ»

Сегодня в рамках неофициального визита отряда кораблей МССО Японии во Владивосток, японская делегация возложила венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В мероприятии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ, а также командир отряда учебных кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ.

Визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

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