15.10.2017 (15:50)

Разведчики ЗВО в Нижегородской области сдали зачеты по скоростной стрельбе

Военнослужащие разведывательного соединения Западного военного округа, дислоцированного в Нижегородской области, в рамках сдачи первой очереди контрольной проверки за 2017 год сдали зачеты по скоростной практической стрельбе на полигоне «Сормово».

В ходе состязаний дозорные группы выполняли комплекс упражнений по групповой стрельбе из длинно- и короткоствольного оружия по мишенным комплексам на расстоянии от 1 до 250 м.

«Специально для отработки практических навыков по тактической стрельбе разведгрупп была создана специальная полоса препятствий, имитирующих городские условия и проходы по улицам, городским завалам. Для разведчиков созданы условия для прохождения маршрута и отработки навыков передвижения в составе группы с учетом смены высот, стрельбы из неудобных положений с прикрытием второго номера во время перезарядки оружия. Данный прием позволяет увеличивать общий темп ведения огня и создавать условия прикрытия группы, что повышает живучесть дозора», - заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Также при прохождении полосы препятствий разведчики применили приемы смены главного и второго номера при стрельбе. Такие приемы увеличивают скорость смены стреляющего и заряжающего в 2 раза, что достигается благодаря специальной системе тренировок под счет метронома, который позволяет довести движения в группе до автоматизма и задавать темп ведения огня.

Всего к сдаче итоговой проверке привлечено 100% личного состава соединения. Проверка продлится в течение недели и завершится сдачей зачетов по основным предметам боевой подготовки, в том числе и тактическим учениям.

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