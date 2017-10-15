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15.10.2017 (15:45)

Завершилась первая очередь контрольной проверки войск ЗВО

В Западном военном округе (ЗВО) подведены предварительные итоги и выставлены оценки более 50 соединениям, воинским частям и подразделениям ЗВО. Они были подвергнуты контрольной проверке за 2017 учебный год в первую очередь. Все проверенные соединения и воинские части оценены положительно.

При проведении проверки оценивался уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Кроме того, отдельно проверялся круг вопросов, связанных с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск. Особое внимание уделялось профессионально-должностной подготовке офицеров. В рамках контрольной проверки были внезапно подняты по тревоге ряд соединений и воинских частей округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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