Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

15.10.2017 (15:31)

С 18 октября начинается подготовка к музыкальному обеспечению торжественного марша, посвященного 76-й годовщине Парада 7 ноября

С 18 октября по 6 ноября проводится подготовка сводного военного оркестра и роты барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова к музыкальному обеспечению торжественного марша, посвященного 76-ой годовщине Парада 7 ноября 1941 г.

В составе сводного военного оркестра примут участие военные оркестры ВУНЦ СВ, военного Университета МО РФ, в/ч 01904, в/ч 61899, в/ч 75384 и в/ч 83466.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false