15.10.2017 (15:31)

С 18 октября начинается подготовка к музыкальному обеспечению торжественного марша, посвященного 76-й годовщине Парада 7 ноября

С 18 октября по 6 ноября проводится подготовка сводного военного оркестра и роты барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова к музыкальному обеспечению торжественного марша, посвященного 76-ой годовщине Парада 7 ноября 1941 г.

В составе сводного военного оркестра примут участие военные оркестры ВУНЦ СВ, военного Университета МО РФ, в/ч 01904, в/ч 61899, в/ч 75384 и в/ч 83466.



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